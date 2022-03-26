Глава минфина Германии рекомендовал компаниям не платить за российских газ в рублях

Немецким компаниям не стоит оглашаться на требования Кремля по оплате поставок топливо рублями. Об этом заявил глава немецкого минфина Германии Кристиан Линднер.

При этом он подчеркнул, что Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией.

— Мы должны избежать всех решений, которые ослабит нас значительного сильнее, чем его (российского президента Владимира Путина — прим. ред.), — передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Он подчеркнул, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что в контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар». Глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст отмечал, что покупка российского газа в рублях принудила бы Германию обойти санкции против России, введенные Европейским союзом.



Татьяна Леухина