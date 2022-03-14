Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных сайтов

Роскомнадзор официально внес социальную сеть Instagram, принадлежащую компании Meta, в реестр запрещенных сайтов.



Согласно информации сервиса Роскомнадзора по проверке блокировок в РФ страниц и сайтов, доступ к сайту Instagram.com ограничили по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.

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В Роскомнадзоре объяснили блокировку социальной сети Instagram необходимостью обеспечить психологическое здоровье населения России. В ведомстве выразили надежду, что российские пользователи оперативно перейдут из этой соцсети в «Одноклассники» и «ВКонтакте».

О решении заблокировать соцсеть на территории России сообщили на прошлой неделе. Процедура введения ограничений на доступ к Instagram завершилась в полночь 14 марта.



Решение о блокировке Instagram в России прокомментировал его глава Адам Моззери. Он считает это неправильным, так как запрет отрежет 80 миллионов человек в РФ друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% россиян подписаны на аккаунты вне страны.

Маргарита Головатенко