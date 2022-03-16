Медведев завел канал в Telegram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев завел официальный канал в мессенджере Telegram. Записей пока не опубликовано, однако канал уже насчитывает более 16,4 тысячи подписчиков.

Кроме того, аккаунт Медведева уже прошел верификацию, то есть получил «синюю галочку» — специальную отметку, подтверждающую подлинность канала.

В понедельник в России завершилась процедура ограничения доступа к социальной сети Instagram. Роскомнадзор официально внес ее в реестр запрещенных сайтов. Ранее на территории РФ был ограничен доступ к Facebook и Twitter. В связи с этими событиями в стране повысился интерес к Telegram и соцсети «ВКонтакте».

Диана Жиленкова