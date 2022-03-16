21 марта суд рассмотрит иск о признании Meta экстремистской организацией в России

21 марта суд рассмотрит иск Генпрокуратуры РФ о признании компании Meta, владеющей соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp, экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам представителей суда, заседание назначено на 11 часов утра в Тверском суде Москвы.

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11 марта Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. Под запретом остались призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ.

После этого Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Надзорное ведомство попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на российской территории. Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении компании по двум статьям 280, 205.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».



В ответ на это в Meta заявили, что новая политика социальных сетей Facebook и Instagram будет применяться только на территории Украины. И подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан РФ на своих платформах. По словам представителей компании, обновленная редакционная политика соцсетей является временной мерой, которая применяется в беспрецедентных случаях.

Дарья Акимова