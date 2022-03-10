Главное к утру: в России сохранят рабочие места в иностранных компаниях, ускорение недельной инфляции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 10 марта:
- Минэкономразвития России сообщило, что российские власти намерены сохранить рабочие места в иностранных компаниях, которые приостановили или прекратили работу на территории РФ. Ведомство выступило с инициативой ввести внешнее управление в компаниях, которые покинули российский рынок. Речь идет о предприятиях, принадлежащих иностранным лицам по меньшей мере на 25%.
- Граждане Украины могут использовать оружие во время военного положения. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Согласно документу, допускается использование наградного и спортивного оружия (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья) и др. Также граждане не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, проявляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на законном основании.
- С начала спецоперации России на Украине ликвидированы 2 814 объектов военной инфраструктуры. По его словам, уничтожены в том числе 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивные системы залпового огня и др.
- Во Франции, Нидерландах и Дании зарегистрирован штамм COVID-19 «дельтакрон». Вариант коронавируса возник в результате объединения подвидов штамма «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2. В европейских странах наблюдается очень низкий уровень заражения «дельтакроном».
- В России в период с 26 февраля по 4 марта текущего года инфляция составила 2,22%. На предыдущей неделе этот показатель находился на уровне 0,45%. С начала месяца потребительские цены поднялись на 1,26%, а с начала года — на 3,46%. В указанный период в категории продовольственных товаров сильнее всего подорожали овощные консервы для детского питания (+2,4%), соль (+1,5%), маргарин (+1,2%) и другие продукты.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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