Новости общества

01:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство России намерено сохранить рабочие места в компаниях, объявивших о прекращении работы в стране

20:59, 09.03.2022
Правительство России намерено сохранить рабочие места в компаниях, объявивших о прекращении работы в стране
Фото: wikipedia.org

Российские власти намерены сохранить рабочие места в иностранных компаниях, которые приостановили или прекратили работу на территории РФ. Об этом сообщили в Минэкономразвития России.

Также ведомство выступило с инициативой ввести внешнее управление в компаниях, которые покинули российский рынок. Речь идет о предприятиях, принадлежащих иностранным лицам по меньшей мере на 25%, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад правительство РФ утвердило новый порядок сделок российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран. Так, подобные сделки будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Основная цель работы — обеспечение финансовой стабильности в условиях санкций.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также