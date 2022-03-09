Правительство России намерено сохранить рабочие места в компаниях, объявивших о прекращении работы в стране

Российские власти намерены сохранить рабочие места в иностранных компаниях, которые приостановили или прекратили работу на территории РФ. Об этом сообщили в Минэкономразвития России.

Также ведомство выступило с инициативой ввести внешнее управление в компаниях, которые покинули российский рынок. Речь идет о предприятиях, принадлежащих иностранным лицам по меньшей мере на 25%, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад правительство РФ утвердило новый порядок сделок российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран. Так, подобные сделки будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Основная цель работы — обеспечение финансовой стабильности в условиях санкций.



Диана Жиленкова