Михаил Мурашко сохранит пост министра здравоохранения в новом правительстве

Министр здравоохранения Михаил Мурашко останется на своем посту в новом правительстве России. Об этом сообщили источник РБК в фармацевтической отрасли и собеседник, близких к Минздраву.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий количество заместителей председателя правительства России. Теперь у председателя правительства будет 10 заместителей, включая первого заместителя и двух новых заместителей.

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Рената Валеева