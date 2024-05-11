Минстрой Татарстана: дисциплинарные взыскания получили 297 строительных организаций республики

Фото: Динар Фатыхов

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин выступил с докладом о том, как реализуются программы жилищного строительства, об обеспечении жильем отдельных категорий граждан. Он также привел статистику производственного травматизма в отрасли и мерах по охране труда.

Так, с начала года саморегулируемые организации провели 973 проверки, меры дисциплинарного воздействия применены к строительным организациям в 297 случаях. Специалисты инспекции Государственного строительного надзора выходили на строительные площадки 437 раз. По итогам проверок вынесено 42 постановления об административной ответственности.



Контрольно-надзорные органы проверяют соблюдение законодательства в сфере охраны труда, а также санитарных норм в рамках санитарно-эпидемиологического двухмесячника. Глава Минстроя отметил, что с 1 апреля инспекция Госстройнадзора выявила 61 нарушение. К административной ответственности привлечено 18 юридических и 19 должностных лиц.

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Рената Валеева