ВОЗ: «дельтакрон» обнаружен во Франции, Нидерландах и Дании

Фото: Илья Репин (архив)

Во Франции, Нидерландах и Дании зарегистрирован штамм COVID-19 «дельтакрон». Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, данный вариант коронавируса возник путем объединения подвидов штамма «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2. Керкхове отметила, что в европейских странах наблюдается очень низкий уровень заражений «дельтакроном», сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Новый штамм коронавируса был обнаружен группой ученых факультета биологических наук Университета Кипра. Позднее руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что могло произойти загрязнение одних образцов другими. Такой «гибрид» мог образоваться при несоблюдении правил работы в лаборатории.

Диана Жиленкова