На Кубе впервые прошел «Бессмертный полк»

Фото: взято с telegram-канала МИД России

10 мая в Гаване впервые в истории Кубы прошел марш «Бессмертного полка». Участники акции прошли по Пятой авениде — одной из главных улиц кубинской столицы. Об этом в своем telegram-канале сообщило МИД России.

С портретами своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, под песни военных лет, в шествии приняли участие около 500 человек. Это были россияне, сотрудники посольства России и члены их семей, а также преподаватели и студенты местных вузов, изучающие русский язык.

После завершения марша участники сделали памятное фото на фоне здания российской дипмиссии, после чего на террасе клуба Посольства состоялся праздничный концерт. Он начался с минуты молчания.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли, который также прошел в колонне «Бессмертного полка», обратился к собравшимся с приветственным словом. После мероприятия глава дипмиссии дал интервью корреспондентам российских СМИ, аккредитованным на острове.

Напомним, шествия «Бессмертного полка» во всех регионах России в этом году отменили.

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Рената Валеева