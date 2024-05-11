Крупнейший поставщик Boeing отправлял в корпорацию дефектные фюзеляжи

В корпорации Boeing использовали дефектные фюзеляжи от одного из крупнейших поставщиков авиастроительных конструкций

Сантьяго Паредес, бывший инспектор по качеству компании Spirit AeroSystems, одного из крупнейших среди поставщиков авиастроительных конструкций, включая фюзеляжи для Boeing 737 и 787, рассказал, что компания отправляла в корпорацию дефектные фюзеляжи.

Паредес проработал в Spirit почти 10 лет. В 2018 году компания увеличила объем производства с 30 до более чем 50 фюзеляжей в месяц, но он начал находить в готовых к отправке фюзеляжах недостающие крепежи, погнутые компоненты, отсутствующие детали и даже гаечные ключи. Общее количество выявленных дефектов превышает 50 случаев. Кроме того, Паредес часто обнаруживал нарушения в производстве при проверке области вокруг такой же двери самолета, которая отлетела в полете рейса Alaska Airlines в январе этого года.

Руководство Spirit начало оказывать давление на инспектора, приказывая ему изменить протоколы отчетности о дефектах, чтобы снизить уровень документированной обеспокоенности. Все это делалось для того, чтобы Сантьяго поменьше говорил о дефектах. Инспектор отказался, тогда его понизили в должности и перевели на другую работу. Паредес принял решение уйти из компании и заявил, что у него появился страх при полетах.

«Работая в Spirit, я почти заработал страх перед полетами. Зная то, что я знаю о самолете 737, я испытываю невероятное беспокойство, когда лечу на нем», — поделился экс-инспектор.

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Рената Валеева