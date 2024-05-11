Тиражи российских новеллизаций сравнялись с тиражами книг по голливудским фильмам

Фото: Динар Фатыхов

Издательская группа «Эксмо-АСТ» опубликовала данные, которые указывают на рост популярности российских новеллизаций кинолент и мультфильмов. Согласно данным издательской группы, тиражи книг по мотивам российских фильмов вышли на уровень голливудских новеллизаций и в некоторых случаях их даже превзошли. Лидером среди российских новеллизаций стала книга по фильму «Чебурашка» от писательницы Анны Масловой, выпущенная в январе 2023 года. С тех пор тираж этого произведения достиг уже 149 тыс. экземпляров, обогнав показатели многих голливудских аналогов.

Большие тиражи также у новеллизаций других российских фильмов и мультфильмов, выпущенных в 2023–2024 годах. Например, новеллизации мультфильма «Коты Эрмитажа» и фильмов «По щучьему велению» и «Летучий корабль», каждая из которых составила 7 тыс. экземпляров.

По этим показателям новеллизации российских кинорелизов сопоставимы с книгами по голливудским фильмам и сериалам, которые ранее лидировали в этом сегменте. Например, тиражи новеллизации «Мстители. Война бесконечности. Путь героев» и книги по мультфильму «Тролли 2. Мировой тур» составили 21 тыс. и 7 тыс. экземпляров соответственно.

Такой всплеск интереса к российским новеллизациям связан с расширением сотрудничества издательств с отечественным кинорынком. Популярность также обеспечивается развитием экосистем, в рамках которых контент монетизируется в различных форматах, включая фильмы, видеоигры, аудио- и бумажные книги.

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Екатерина Петрова