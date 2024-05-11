Михаил Мишустин предложил новый состав Правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил новый состав правительства. Его кандидатуры уже внесены на рассмотрение в Госдуму.
В новом составе кабмина:
- пост первого вице-премьера займет Денис Мантуров;
- на посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев.
Кроме того, заместителями председателя правительства стали Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.
Также Мишустин предложил назначить:
- губернатору Кемеровской области — Кузбасса Сергея Цивилева на должность министра энергетики;
- губернатора Курской области Романа Старовойта — на пост министра транспорта;
- Михаила Дегтярева, губернатора Хабаровского края, — на должность министра спорта.
Еще Мишустин выдвинул кандидатуру Оксаны Лут на пост нового министра сельского хозяйства.
Несколько министров сохранили свои должности: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».