Рустам Минниханов посетил Рыбно-Слободский район

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил детский сад «Кояшкай», расположенный в селе Биектау Рыбно-Слободского района.

Это дошкольное образовательное учреждение было введено в эксплуатацию в декабре 2020 года. Детский сад рассчитан на 50 детей, но на сегодня его посещают порядка 30 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Кадровый состав детского сада включает 14 штатных единиц, в том числе 4 педагога. Рустам Минниханов и сопровождающие его лица осмотрели музыкальный зал, методический кабинет, заглянули в кухню и в столовую.

Напомним, что Рустам Минниханов совершает рабочую поездку по Рыбно-Слободскому району. Его сопровождают глава района Радик Ислямов, заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие.

В рамках поездки раис Татарстана также посетил Янавылский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который был введен в эксплуатацию в конце 2023 года и обслуживает более 300 человек местного населения. Кадровый состав ФАПа — 2 штатные единицы.



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Рената Валеева