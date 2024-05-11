Владимир Путин утвердил новую структуру правительства России

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий количество заместителей председателя правительства России. Теперь у председателя правительства будет 10 заместителей, включая первого заместителя и двух новых заместителей. Соответствующий указ опубликован на сайте kremlin.ru.



Также утверждена новая структура федеральных органов исполнительной власти. Правительству России теперь необходимо привести свои акты в соответствие с новым указом и представить предложения по приведению в соответствие актов президента России. Указы президента России, которые утратили актуальность, будут отменены.

Этот указ президента вступает в силу после его официального опубликования.

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Рената Валеева