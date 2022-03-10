Минобороны РФ: с начала спецоперации на Украине уничтожены более 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры

С начала спецоперации России на Украине ликвидированы 2 814 объектов военной инфраструктуры. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены в том числе 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня и др., передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Ранее Конашенков заявил, что прошлой ночью в населенный пункт Золочев, расположенный северо-западнее Харькова, украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака. По его словам, уехавшие оттуда жители рассказали, что «националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке».

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Диана Жиленкова