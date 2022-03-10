Новости общества

01:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны РФ: с начала спецоперации на Украине уничтожены более 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры

00:42, 10.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны РФ: с начала спецоперации на Украине уничтожены более 2,8 тысячи объектов военной инфраструктуры
Фото: function.mil.ru

С начала спецоперации России на Украине ликвидированы 2 814 объектов военной инфраструктуры. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, уничтожены в том числе 139 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1" и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня и др., передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Ранее Конашенков заявил, что прошлой ночью в населенный пункт Золочев, расположенный северо-западнее Харькова, украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака. По его словам, уехавшие оттуда жители рассказали, что «националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также