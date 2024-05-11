Правительство России расширило перечень услуг в гостиницах, которые не будут облагаться НДС
Правительство продолжает поддерживать туристическую отрасль. С 1 сентября 2024 года российские отельеры смогут воспользоваться новыми льготами.
Согласно постановлению, ряд услуг, предоставляемых в гостиницах и отелях, перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость. В перечень услуг вошли:
- работа тренажерного зала;
- спа-услуги, в том числе посещение бассейна;
- косметические процедуры;
- посещение бани;
- услуги доступа в интернет;
- аренда конференц-залов;
- охраняемая автостоянка.
Эти меры направлены на создание более привлекательных условий для туристов.
Напомним, что в марте 2022 года правительство ввело нулевую ставку НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Это решение направлено на стимулирование обновления и развития туристической инфраструктуры.
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