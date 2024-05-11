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Правительство России расширило перечень услуг в гостиницах, которые не будут облагаться НДС

12:07, 11.05.2024

Правительство продолжает поддерживать туристическую отрасль. С 1 сентября 2024 года российские отельеры смогут воспользоваться новыми льготами.

Согласно постановлению, ряд услуг, предоставляемых в гостиницах и отелях, перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость. В перечень услуг вошли:

  • работа тренажерного зала;
  • спа-услуги, в том числе посещение бассейна;
  • косметические процедуры;
  • посещение бани;
  • услуги доступа в интернет;
  • аренда конференц-залов;
  • охраняемая автостоянка.

Эти меры направлены на создание более привлекательных условий для туристов.

Напомним, что в марте 2022 года правительство ввело нулевую ставку НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Это решение направлено на стимулирование обновления и развития туристической инфраструктуры.

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Рената Валеева
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