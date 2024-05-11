В Казани с 20 мая по 10 июня ограничат движение по улице Чапаева

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 20 мая по 10 июня будет ограничено движение по улице Чапаева. На участке проведут работы по замене запорной арматуры на магистральном тепловоде. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Будут частично закрыты проезжая часть, тротуар и заезд во двор возле дома №14/7.

Ранее сообщалось, что движение для транспорта и пешеходов ограничат по ул. Клары Цеткин. На этом участке запланирована замена сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения.

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Рената Валеева