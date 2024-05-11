Новости общества

07:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

И что с этим делать: сновидения

07:00, 11.05.2024 Сюжет: И что с этим делать
И что с этим делать: сновидения
Фото: Евгений Федоров

Если отнестись ко снам с долей внимания и серьезности, можно узнать много нового о самом себе. Например, увидеть, что в суете повседневных требований и забот остается незамеченным. Как и из чего формируется содержание сновидений, почему мы их забываем, как помочь себе с запоминанием и пониманием — в проекте «И что с этим делать» психолог Альсина Газизова исследовала с Ильей Егияном, аналитическим и клиническим психологом.

Практикующий психолог Альсина Газизова. Автор telegram-канала «Тяжело, а что делать».

Интернет-газета «Реальное время»
Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости общества

07:43 МСК Все новости
Новости раздела