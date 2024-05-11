Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с десятилетием образования этих регионов. В своих посланиях, опубликованных на официальном сайте Кремля, глава государства отметил проявленную жителями Донбасса желание оставаться в единстве с Россией.

— Поздравляю вас с 10-й годовщиной образования ЛНР. Она рождалась в сложное, драматичное время, когда в Киеве был совершен вооруженный государственный переворот. Власть захватили националисты, которые пытались заставить жителей Донбасса отречься от родного языка, истории, культуры. Несмотря на агрессивные действия неонацистов, вы не предали своих предков, не позволили перечеркнуть их ратные и трудовые подвиги, сохранили ту священную связь поколений, которая всегда является прочной основой для сплоченности и успешного развития. Люди горячо поддержали создание Луганской Народной Республики 11 мая 2014 года, а в сентябре 2022 года твердо выразили свою волю быть вместе со своей Родиной — Россией, — говорится в обращении.

Также обратился к жителям Донецкой Народной Республики:

— Сегодня ДНР — полноправный субъект Российской Федерации. Вы по праву гордитесь своей историей, ратными и трудовыми традициями, героями, которые сражаются за родной край, с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Благодаря поддержке всей страны, всего нашего народа в республике реализуются востребованные программы, направленные на укрепление экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Строятся и восстанавливаются дороги и дома, учреждения здравоохранения и образования, налаживается промышленное и сельскохозяйственное производство, — поздравил Путин.

Завершил свое поздравление президент словами: «Вместе — победим!»

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