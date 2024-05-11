Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой службе 306 млн рублей

Федеральная налоговая служба заблокировала счета промоушена Eagle FC и благотворительного фонда, связанных с известным российским бойцом смешанных единоборств.

После завершения карьеры Хабиб занялся бизнесом по продаже спортивного питания и спонсировал промоушен Eagle FC. Однако он вышел из состава учредителей ряда компаний. Речь идет о фирмах «Первый мобильный» и «Сильди», а также о «Фонде развития спортивных инициатив». Все эти компании были переписаны на друзей и близких.

После проверки ФНС было закрыто несколько компаний Хабиба.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

Завершив карьеру, Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC и помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

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Рената Валеева