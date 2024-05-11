Синоптики предупредили о непогоде в Татарстане: ожидается мощный ливень и сильный ветер

По сообщению Гидрометцентра, сегодня вечером и завтра ночью в Татарстане ожидается мощный ливень, который может привести к ухудшению видимости до 1—2 км. Также будет дуть сильный ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду.

Жителям рекомендуется быть осторожными и соблюдать меры безопасности при ухудшении погоды.

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Рената Валеева