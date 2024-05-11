Минстрой Татарстана: в республике план по вводу жилья выполнен на 60%

Фото: Максим Платонов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин выступил с докладом о реализации программ жилищного строительства. Совещание прошло в Доме правительства под руководством раиса республики Рустама Минниханова.



В Татарстане построено 1,9 млн. кв. м жилья

Айзатуллин рассказал, что к 11 мая план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 60%. При этом по линии коммерческого строительства план выполнен лишь на 24% — сдано 67 многоквартирных домов суммарной площадью 349 тыс. кв. м. В рамках социальной ипотеки годовой план выполнен на 53% — из 56 домов сдано 24 дома суммарной площадью 85 тыс. кв. м.

По линии индивидуального жилищного строительства сдано 96% от годового плана — построено 10 769 домов площадью 1 млн 453 тыс. кв. м. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Темпы строительства социальных объектов

Также министр рассказал о реализации республиканских и федеральных программ строительства социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Так, в отрасли образования идет строительство 11 школ и пристроев, выполнение составляет 31%. Строительно-монтажные работы по 10 детским садам выполнены на 23%. В отрасли здравоохранения выполнение работ по строительству фельдшерско-акушерских пунктов составляет 39%, а по другим медицинским учреждениям — 42%. В отрасли спорта продолжается строительство 4 футбольных манежей, выполнение работ составляет 6%.

Дети-сироты, многодетные семьи и переселенцы

Марат Айзатуллин также доложил о ходе обеспечения жильем отдельных категорий граждан. По программе обеспечения жильем детей-сирот на сегодня заключен государственный контракт по приобретению 39 жилых помещений за счет софинансирования из федерального бюджета. Молодые семьи, включенные в программу текущего года, продолжают подбор квартир на рынке жилья. Муниципальные образования ведут работу по загрузке учетных дел данных получателей в базу Госжилфонда и по выбору жилых помещений для многодетных семей, имеющих 5 и более детей.

По словам министра, из 5 получателей в категории вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев на сегодня приобрели подходящее жилье 2 семьи.



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Рената Валеева