Росстат: в России недельная инфляция ускорилась до 2,22%

В России в период с 26 февраля по 4 марта текущего года инфляция составила 2,22%. На предыдущей неделе этот показатель находился на уровне 0,45%. Такие данные приводит Росстат.

С начала месяца потребительские цены поднялись на 1,26%, а с начала года — на 3,46%. В указанный период в категории продовольственных товаров сильнее всего подорожали овощные консервы для детского питания (+2,4%), соль (+1,5%), маргарин (+1,2%) и другие продукты.

Фото: Илья Репин (архив)

Кроме того, поднялась стоимость новых отечественных легковых автомобилей (+17,1%), телевизоров (+15%), смартфонов (+9,6%) и др., передает ТАСС.



Сегодня сообщалось, что в Госдуме подготовили поправки по регулированию цен на ряд товаров и услуг. В частности, речь идет о продуктах питания, детских товарах, бытовой химии, лекарствах, строительных материалах, сельхозудобрениях.



Диана Жиленкова