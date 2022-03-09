Зеленский подписал закон, разрешающий украинцам использовать оружие во время военного положения
Граждане Украины могут использовать оружие во время военного положения. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.
Согласно документу, допускается использование наградного и спортивного оружия (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья) и др. Также граждане не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, проявляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на законном основании, передает «РИА Новости».
Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что оценивать заявления Зеленского необходимо с учетом его «специфического» состояния. По ее словам, исходя из этого не следует анализировать заявления лидера Украины «глубоко и всерьез».
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