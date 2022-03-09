Зеленский подписал закон, разрешающий украинцам использовать оружие во время военного положения

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Граждане Украины могут использовать оружие во время военного положения. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

Согласно документу, допускается использование наградного и спортивного оружия (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья) и др. Также граждане не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, проявляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на законном основании, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что оценивать заявления Зеленского необходимо с учетом его «специфического» состояния. По ее словам, исходя из этого не следует анализировать заявления лидера Украины «глубоко и всерьез».



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Диана Жиленкова