В Республике Коми обрушилась часть общежития

Фото: взято с telegram-канала МЧС Республики Коми

В Печоре произошло обрушение части пятиэтажного кирпичного здания общежития по адресу Печорский проспект, 69.

Как сообщили в ГУ МЧС по Коми, обрушение произошло с первого по третий этаж. Однако по фотографиям, сделанным на месте происшествия, можно предположить, что обрушение затронуло пролет с первого по пятый этаж.

Часть здания, где произошло обрушение, была нежилой. По предварительным данным, жертв нет. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Причина обрушения устанавливается.

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Рената Валеева