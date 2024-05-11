Майские заморозки уничтожили посевы и фруктовые сады в ряде регионов России

Майские заморозки нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству в некоторых российских регионах. По данным Минсельхоза и Россельхозцентра, погибшие посевы будут пересевать, если это возможно.

В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях был объявлен режим ЧС из-за возвратных заморозков. Метели обрушились на Москву, Татарстан и Свердловскую область.

Ночные температуры опускались до -10°C, а местами даже доходили до -12°С. Особенно пострадали технические культуры (сахарная свекла, подсолнечник) и плодовые деревья. Заморозки пришлись на период цветения фруктовых и ягодных культур, что привело к серьезным повреждениям. Пострадали вишни, черешни, абрикосы, ранние сорта яблони, груши и земляники. У яблонь и груш поврежденные заморозками цветки и завязавшиеся плоды уже начали осыпаться, что приведет к потере урожая в текущем сезоне.

Ранее владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков рассказал «Реальному времени» о значительных потерях из-за морозов.

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Рената Валеева