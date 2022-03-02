В Киеве сообщили, что готовы ко второму раунду российско-украинских переговоров

Фото: посольство России в Белоруссии

Киев готов ко второму раунду российско-украинских переговоров. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако ультиматумы Киев принимать не собирается. При этом он не назвал дату новой встречи. По его словам, пока неизвестно, когда состоится второй раунд переговоров России и Украины, пишет ТАСС.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел в Белоруссии 28 февраля. Он длился около пяти часов. Как сообщил после них глава делегации РФ, помощник президента России Владимир Мединский, стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».



Ожидается новая встреча делегаций Москвы и Киева. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация уже сегодня ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины.

Фото: посольство России в Белоруссии

После первого раунда переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для переговоров с РФ необходимо прекратить огонь. По словам российского лидера Владимира Путина, урегулирование ситуации возможно при трех условиях: первое — при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, второе — при признании российского суверенитета над Крымом, третье — с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.



Татьяна Демина