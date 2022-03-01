Зеленский назвал условие для дальнейших переговоров с РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для дальнейших переговоров с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, для того чтобы сесть за стол переговоров, нужно прекратить огонь.

Переговоры российской и украинской делегаций на территории Белоруссии состоялись накануне. Они шли около пяти часов. Офис украинского президента заявил, что ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что на переговорах с Россией пока нет результата, который хотела бы получить Украина. Сегодня пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков добавил, что разговора президента России Владимира Путина с Зеленским пока не планируется.

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Дарья Акимова