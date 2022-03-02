Песков: российская делегация 2 марта прибудет на место нового раунда переговоров

Российская делегация 2 марта ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помощник президента РФ Владимир Мединский останется главным переговорщиком с Украиной, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, успехом переговоров с Украиной будет выполнение сформулированных российским президентом условий для урегулирования ситуации.

Сегодня источники федеральных СМИ сообщили, что переговоры российской и украинской сторон должны состояться, но еще не определено их время. Утверждалось, что переговоры могут состояться сегодняшним вечером.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент Украины Владимир Зеленский озвучил условие для дальнейших переговоров с Россией — для этого необходимо прекратить огонь. Первая встреча российской и украинской делегаций состоялась днем ранее, она длилась почти пять часов. После этого стороны сообщили о том, что для дальнейшего диалога им необходимо поехать в свои столицы для консультаций.

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Маргарита Головатенко