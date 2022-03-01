FINA разрешила российским спортсменам участие в международных стартах в нейтральном статусе

Международная федерация плавания (FINA) сообщила, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации исключительно в нейтральном статусе.



Так, атлеты из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях лишь под флагом и гимном FINA. Такое решение принято в связи с ситуацией на Украине.

На прошлой неделе Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в Казани. Это связано с ситуацией вокруг Украины. В федерации отметили, что готовы отказаться от проведения других турниров на территории России в случае продолжения ситуации на Украине.

Еще 25 февраля стало известно, что FINA отменяет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля.

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. Вчера совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Такое решение было принято на экстренном заседании.

Маргарита Головатенко