Международный союз конькобежцев запретил российским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой, сообщает «РИА Новости».

Запрет коснется соревнований по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.

Вчера Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Такое решение было принято на экстренном заседании.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Также UEFA приняла решение прекратить сотрудничество с российской компанией «Газпром».

Маргарита Головатенко