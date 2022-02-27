FINA отменила юниорский чемпионат мира по плаванию 2022 года в Казани

Фото: Максим Платонов

Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в Казани. Это связано с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

Решение было принято после консультации со спортсменами и заинтересованными сторонами. В федерации отметили, что готовы отказаться от проведения других турниров на территории России в случае продолжения ситуации на Украине.

Соревнования должны были пройти с 23 по 28 августа 2022 года. В столице Татарстана также запланировано проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде с 17 по 22 декабря этого года.

Фото: Ринат Назметдинов

25 февраля стало известно, что FINA отменяет этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани. Соревнования должны были пройти с 8 по 10 апреля.



Дарья Акимова