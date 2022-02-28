Международная федерация хоккея отстранила сборные России и Белоруссии от игр

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Такое решение было принято на экстренном заседании.

Мужские сборные России и Белоруссии не будут выступать на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Также Россию лишили права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ситуации на Украине.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Также UEFA приняла решение прекратить сотрудничество с российской компанией «Газпром».



Татьяна Леухина