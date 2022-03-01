Федерация волейбола перенесла чемпионат мира 2022 года из России — соревнования планировались и в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

На прошлой неделе FIVB заявляла, что не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из России и работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом ЧМ-2022 в рамках подготовки к различным мероприятиям.

Фото: Ринат Назметдинов

Из-за проведения спецоперации РФ в Донбассе FINA отменила этап Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду в Казани, под вопросом оказалось проведение еще нескольких соревнований в Татарстане. Все подробности — в материале «Реального времени».

Ограничения коснулись соревнований различных видов спорта. Так, сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. Вчера Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.



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Маргарита Головатенко