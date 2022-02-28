Главное к утру: Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, Австралия ввела санкции против Путина
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 28 февраля:
- Евросоюз закрыл свою территорию для самолетов России. Так, запрет устанавливается для любых воздушных суден, которые эксплуатируются российскими авиаперевозчиками или зарегистрированы в РФ. Также запрещается приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС тем воздушным суднам, которые так или иначе контролируются российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом.
- Также Евросоюз установил запрет на операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России. В том числе под запрет попадают операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. Однако ЕС может допускать транзакции с российским регулятором в том случае, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующего государства-члена».
- В Австралии ввели финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Кроме того, ограничительные меры вводятся против 13 физических и юридических лиц Белоруссии, в том числе министра обороны Виктора Хренина.
- Министерство обороны России заявило о жертвах и раненых в ходе спецоперации на территории Украины. В ведомстве подчеркнули, что «наши потери многократно меньше уничтоженных националистов», а также меньше «потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».
- Международная федерация плавания (FINA) отменила юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в Казани, из-за ситуации вокруг Украины. В федерации добавили, что готовы отказаться от проведения других турниров на территории России в случае продолжения ситуации на Украине. Соревнования должны были пройти с 23 по 28 августа 2022 года.
- Тем временем Бюро совета Международной федерации футбола (FIFA) запретило проводить в России международные матчи из-за ситуации на Украине. Домашние матчи необходимо организовывать на нейтральной территории и без зрителей. А команда, представляющая РФ, должна участвовать в соревнованиях под названием «Российский футбольный союз» (РФС).
Диана ЖиленковаОбщество
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