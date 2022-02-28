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Австралия ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу

06:47, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Австралия ввела санкции против Путина, Лаврова и Шойгу
Фото: pixabay.com

В Австралии ввели финансовые санкции и запреты на поездки в отношении президента России Владимира Путина и ряда членов Совета безопасности РФ. Об этом сообщил премьер-министр Скотт Моррисон.

Так, ограничительные меры вводятся против министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Фото: kremlin.ru

Также санкции вводятся против 13 физических и юридических лиц Белоруссии, в том числе министра обороны Виктора Хренина, сообщает ТАСС.

Недавно против Путина ввели санкции США и Евросоюз. Также ЕС включил в черный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел РФ Сергея Колокольцева.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    обиженные Австралией,personas incommunicado.(
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