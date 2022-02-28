Новости общества

11:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Евросоюз установил запрет на операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России

06:33, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Евросоюз установил запрет на операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России
Фото: wikipedia/ NVO

Евросоюз установил запрет на операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России. Это следует из документа, опубликованного в Официальном журнале ЕС.

В том числе под запрет попадают операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ.

Фото: Максим Платонов

В то же время ЕС может допускать транзакции с российским регулятором в том случае, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующего государства-члена», передает «РИА Новости».

Вчера в ЦБ заявили, что регулятор имеет необходимые ресурсы для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. При любом сценарии передачу финансовых сообщений внутри страны обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    Вот и ответ Матвиенке на сохранение социальных гарантий населению. Остались они все в европе заблокированными.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также