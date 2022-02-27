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Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе спецоперации на территории Украины

19:51, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе спецоперации на территории Украины
Фото: Максим Платонов

Министерство обороны России заявило о жертвах и раненых в ходе спецоперации на территории Украины.

— Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства. — К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи.

В министерстве подчеркнули, что «наши потери многократно меньше уничтоженных националистов», а также меньше «потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что украинские военные начали массово применять запрещенное оружие.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 фев
    Сообщайте - сколько!? То, что потери меньше, чем в Украине-понятие растяжимое. Только потери "врага" считаете? Тысячи наших ребят гибнут
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