Минобороны России сообщило о жертвах и раненых в ходе спецоперации на территории Украины

Фото: Максим Платонов

Министерство обороны России заявило о жертвах и раненых в ходе спецоперации на территории Украины.

— Российские военнослужащие проявляют мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства. — К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи.

В министерстве подчеркнули, что «наши потери многократно меньше уничтоженных националистов», а также меньше «потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил».

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что украинские военные начали массово применять запрещенное оружие.