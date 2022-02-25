Зеленский: диалог между Россией и Украиной рано или поздно начнется

Диалог между Москвой и Киевом рано или поздно начнется, заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», — приводит «РИА Новости» слова обращения.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. Когда закончится операция, неизвестно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки определит сам Путин.

Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине. В документе говорится, что решение принято «в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований».

Также на Украине будет создана ставка верховного главнокомандующего. Председателем ставки стал сам Зеленский, координатором — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Согласно указу, деятельность военного кабинета СНБО, созданного в феврале 2015 года, прекращается.

Маргарита Головатенко