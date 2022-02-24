Глава Крыма Аксенов обратился к жителям: ситуация на границе под контролем правоохранительных структур

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям региона в связи с ситуацией в Донбассе.



«Хочу заверить крымчан: полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов», — сказал он.

Аксенов отметил, что все службы и органы власти находятся на рабочих местах. Он заверил, что угроза для жителей региона отсутствует.

«Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны», — заключил он.

Аксенов дал команду готовить Северо-Крымский канал к приему днепровской воды, сообщает «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о вводе на Украине военного положения. Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации».

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что скоро спецоперация закончится и города Донбасса «будут освобождены». По его словам, в настоящее время на территории региона происходит освободительное движение, и оно быстро закончится. Также он сообщил, что штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен.

В Минобороны России заявили, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. До этого в Минобороны заявляли, что российские вооруженные силы не наносят по городам Украины никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов и что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Маргарита Головатенко