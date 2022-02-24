Минобороны РФ: подразделения армии Украины массово покидают занимаемые позиции

Данные средств разведки Минобороны России показывают, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение, заявили в ведомстве.

Позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются, — сообщили там.

Заявление главкома ВСУ Залужного о «потерях российских самолетов и бронетехники» Минобороны РФ назвало «полным враньем».

До этого в Минобороны заявляли, что российские вооруженные силы не наносят по городам Украины никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов, и что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о вводе на Украине военного положения. Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации».

глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что скоро спецоперация закончится, и города Донбасса «будут освобождены». По его словам, в настоящее время на территории региона происходит освободительное движение, и оно быстро закончится. Также он сообщил, что Штаб Операции объединенных сил Украины в Донбассе уничтожен.

Официальный представитель Народной милиции Эдуард Басурин сегодня сообщил, что на всей линии соприкосновения в ДНР идут бои. Позднее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции.

Маргарита Головатенко