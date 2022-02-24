Минобороны РФ: гражданскому населению Украины ничего не угрожает

Российские вооруженные силы не наносят по городам Украины никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов, заявили в Минобороны РФ.

Гражданскому населению Украины ничего не угрожает, заявили «РИА Новости» в Минобороны России.

Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом. В четверг он обратится к американцам, чтобы объявить о дальнейших шагах в отношении России в связи с приписываемыми ей агрессивными действиями против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о вводе на Украине военного положения. Он сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Америка уже начала подготовку международной помощи. Украина в четверг в срочном порядке закрыла воздушное пространство в связи с «высоким риском авиационной безопасности для гражданской авиации». Работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы остановлена до полуночи.

Маргарита Головатенко