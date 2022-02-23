Нугуманов о съемках сериала «Слово пацана»: если фильм будет поставлен как учебный, то это будет здорово

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Рафил Нугуманов прокомментировал съемки в республике сериала «Слово пацана». По его словам, все будет зависеть от того, как именно фильм будет представлен публике.

— Если фильм будет поставлен как учебный: мол, ребята, вот так делать нельзя, то это будет здорово, если же наоборот — то весьма печально. Режиссеру нужно постараться донести до зрителей, что участники группировок испортили жизнь своим близким, родителям, и в первую очередь — самим же себе, — поделился Нугуманов.

Тем временем Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, которая ранее не поддержала съемки сериала, заявила, что на ее запрос создатели сериала не предоставили сценарий.

Фото: Максим Платонов

— Но ждать хорошего трудно, судя по тому, что автор одноимённой книги в социальных сетях оскорбляет правоохранительные органы, в частности, прокуратуру, которая будет проводить проверку опять-таки по моему обращению, — приводит слова Волынец «Царьград».

Напомним, снять кинофильм о «казанском феномене» вызвался российский кинорежиссер Жора Крыжовников. Ожидается, что это будет экранизация книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

Диана Жиленкова