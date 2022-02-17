В казанском Кремле заявили, что не будут вмешиваться в историю со съемкой сериала «Слово пацана»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В казанском Кремле прокомментировали резонанс, который вызвали съемки сериал «Слово пацана» в Татарстане. Однако власти республики не намерены вмешиваться в этот скандал.

— Первое — не уровень президента [Татарстана] вмешиваться в съемки фильмов или проведения каких-то концертов, мы уже неоднократно об этом говорили. А второе, я все-таки думаю, что в республике Татарстан, в столице РТ с тысячелетней историей, есть гораздо более интересные и поучительные истории, которые бы заслуживали такой экранизации, — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Напомним, в начале февраля в Казани организовали кастинг на съемки в сериале «Слово пацана», российского кинорежиссера Жоры Крыжовникова. Речь шла об экранизации книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

На кастинг приглашали в том числе и подростков. В столице Татарстана пробы завершились досрочно. После этого кастинг стартовал в Челнах, однако его отменили из-за эпидситуации.

Съемки сериала вызвали большой общественный резонанс. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец и вовсе обратилась к прокурору республики Илдусу Нафикову с просьбой проверить законность вовлечения подростков в съемки сериала «Слово пацана».



— В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма «Слова пацана» может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом, — считает Волынец.