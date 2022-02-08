Кастинг в сериал «Слово пацана» начинается в Челнах

В Набережных Челнах состоится кастинг в сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Об этом сообщается на странице молодежного центра «Шатлык», на базе которого состоится отбор.

Кастинг пройдет с 10 по 13 февраля, кинопробы — 14 и 15 февраля. Для съемок приглашаются парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет, девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Они будут играть роли подростков-школьников. Для участия в кастинге нужно заполнить заявку.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В минувшее воскресенье стало известно, что в Казани досрочно завершился кастинг на съемки в сериале «Слово пацана». Планировалось, что пробы будут проходить до 7 февраля.



Снять кинофильм о «казанском феномене» вызвался российский кинорежиссер Жора Крыжовников. Ожидается, что это будет экранизация книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».



Татьяна Леухина