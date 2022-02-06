В Казани досрочно завершился кастинг для сериала «Слово пацана»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани досрочно завершился кастинг на съемки в сериале о криминальном Татарстане «Слово пацана». Об этом сообщает пресс-служба дирекции «Время кино».



Все заявки, отправленные до 4 февраля, организаторы обработают. О дальнейших этапах кастинга сообщат дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее было объявлено, что пробы на съемки будут проходить до 7 февраля. Принять участие в проекте смогут парни в возрасте от 14 до 16 лет и от 18 до 23 лет и девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Снять кинофильм о «казанском феномене» вызвался российский кинорежиссер Жора Крыжовников. Ожидается, что это будет экранизация книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».



Татьяна Леухина