МИД России: речи о размещении военных баз в ДНР и ЛНР нет

Пока о размещении военных баз в ЛНР и ДНР речи нет, но Россия может сделать все необходимое. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Договоры с Донецкой и Луганской народными республиками при необходимости такой вариант предусматривают, передает «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера вечером в ходе телеобращения президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Сегодня парламенты двух республик приняли законы о ратификации этих документов.



Кроме того, Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. После этого в СМИ и в социальных сетях появилась информация о появлении российских военных на территории ДНР.



Татьяна Леухина