В ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе c Россией

В Донецкой и Луганской народных республиках приняли законы о ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Об этом пишет «РИА Новости».



В Донецке в ходе чрезвычайного пленарного заседания парламента проголосовали за принятие этого решения все 87 присутствующих депутатов. За поддержку ратификации высказались все 47 депутатов Народного совета ЛНР.

Вчера вечером в ходе телеобращения президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией. Также Путин поручил обеспечить российским вооруженным силам поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках.



Татьяна Леухина