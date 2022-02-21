Камила Валиева впервые после завершения Олимпийских игр высказалась о своем участии в них

Российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева впервые после Олимпиады выложила пост на своей странице в «Инстаграм», где прокомментировала свое участие в играх.

Фигуристка поблагодарила тех, кто поспособствовал ее участию в Олимпийских играх, — своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. По ее словам, они не просто тренируют ее, но и учат преодолевать себя, что помогает в обычной жизни.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвертое место. Практически в самом начале выступления 17 февраля она упала и свою программу исполнила с ошибками. В пятницу спортсменка вернулась в Москву после участия в Олимпийских играх в Пекине. Болельщики встретили фигуристку в аэропорту Шереметьево. Накануне она снова приступила к тренировкам.



Дарья Акимова